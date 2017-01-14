AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - ÇAYKUR RİZESPOR 3

Aytemiz Alanyaspor 2 - Çaykur Rizespor 3
Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-2 kazandı.
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Carlos Garcia, Berkan Emir, Kenneth Omeruo, Mamadou Fofana, Ismail Aissati (67' Guy Landel), Daniel Candeias, Taha Yalçıner (40' Vagner Love), Emre Akbaba, Wilde-donald Guerrier (66' Efecan Karaca), Glynor Plet
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Özgür Çek, Ümit Kurt, Godfrey Oboabona, Dhurgham Ismail, Jakob Jantscher, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (73' Davide Petrucci), Patrik Tuszynski (13' Ahmet İlhan Özek), Marwane Saadane, Leonard Kweuke (89' Oğulcan Çağlayan)
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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Hakem: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay, Onur Karabaş
Goller: DK 2: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor), DK 34: Dhurgham Ismail (Çaykur Rizespor), DK 61: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor), DK 71: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 90: Glynor Plet (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Kenneth Omeruo (Aytemiz Alanyaspor), DK 82: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kart: DK 75: Daniel Candeias (Aytemiz Alanyaspor)
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