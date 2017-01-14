SANCAKTEPE BEL. 2 - KIZILCABÖLÜKSPOR 0

Sancaktepe Bel. 2 - Kızılcabölükspor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Sancaktepe Bel. ile Kızılcabölükspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 2-0 kazandı.
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Caner Solmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Selim Kayacı (46' Alaattin Hamza Ok), İrfan Akgün (89' Erdinç Kedikli), Anıl Gir (84' Ersin Aslantoğ), İlker Avşar
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Semih Ceylan, Hüseyin İriç, Mustafa Altun, Reha Yaylı (76' Canberk Ersan), Cihat Kahraman (73' Fevzi Can Bozkuş), Fatih Arat (82' Burak Gökbel), Emir Can Sayar
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sabit Selvi, Bahadır Yıldırım, Erhan Yalta, Murat Taşçıkar
Goller: DK 69: Süleyman Olgun (Sancaktepe Bel.), DK 90: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.)
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