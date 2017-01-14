Sancaktepe Bel. 2 - Kızılcabölükspor 0
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SANCAKTEPE BEL. 2 - KIZILCABÖLÜKSPOR 0

Sancaktepe Bel. 2 - Kızılcabölükspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Sancaktepe Bel. ile Kızılcabölükspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 2-0 kazandı.

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Sancaktepe Bel. 2 - Kızılcabölükspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Sancaktepe Bel. ile Kızılcabölükspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 2-0 kazandı.

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Caner Solmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Selim Kayacı (46' Alaattin Hamza Ok), İrfan Akgün (89' Erdinç Kedikli), Anıl Gir (84' Ersin Aslantoğ), İlker Avşar

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Semih Ceylan, Hüseyin İriç, Mustafa Altun, Reha Yaylı (76' Canberk Ersan), Cihat Kahraman (73' Fevzi Can Bozkuş), Fatih Arat (82' Burak Gökbel), Emir Can Sayar

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Sabit Selvi, Bahadır Yıldırım, Erhan Yalta, Murat Taşçıkar

Goller: DK 69: Süleyman Olgun (Sancaktepe Bel.), DK 90: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.)

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