İnegölspor 1 - Menemen Bel. 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında İnegölspor ile Menemen Bel. İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
İnegölspor: Şener Özcan, Recep Yılmaz, Lider Koç, Kemal Hastürk, Bilal Özdemir, Oğuz Kocabal, Hacı Mustafa Karabulut (73' Ömürcan Yıldırımlı), Emrah Dağ, Raif Demir, Hakkı İsmet Şimşek (90' Mahmut Şeker), Emre Okur (87' Hasan Küçcük)
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
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Menemen Bel.: Amir Güren, Hikmet Balioğlu, Efe Karaoğlu, Murat Erdemir, Yasin Güreler, Erman Kılıç (46' Serkan Çalık), Ahmet Arı (46' Gökhan Ünal), Ertuğrul Arslan, Mustafa Şen, Abdullah Topkara (68' Samet Günhan), Mert Hakan Yandaş
Teknik Direktör: Suat Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yavuz Çetin, Kerem Candaş, İsmail Emre, Lütfullah Aslan
Goller: DK 79: Yasin Güreler (Menemen Bel.), DK 83: Oğuz Kocabal (İnegölspor)
Sarı Kartlar: DK 11: Murat Erdemir (Menemen Bel.), DK 90: Kemal Hastürk (İnegölspor)
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