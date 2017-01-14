Elazığspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...
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ELAZIĞSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elazığspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 17. haftasında Elazığspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Elazığspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 17. haftasında Elazığspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Serdar Kulbilge, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Bınya Augustın Gılles, Mehmet Yiğit, Lamjed Chehoudı, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Ovıdıu Andreı Marc, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer, Batuhan Karadeniz, Cemil Adıcan, Fevzi Özkan, Sinan Ören, Şaban Özel

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Hakem: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Ömer Tevfik Özkoç, Erdoğan Özkaya

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Faruk
14 Ocak 201715:39
Urfaspora başarılar
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