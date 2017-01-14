ELAZIĞSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elazığspor - Şanlıurfaspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 17. haftasında Elazığspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Serdar Kulbilge, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Bınya Augustın Gılles, Mehmet Yiğit, Lamjed Chehoudı, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Ovıdıu Andreı Marc, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer, Batuhan Karadeniz, Cemil Adıcan, Fevzi Özkan, Sinan Ören, Şaban Özel
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Ömer Tevfik Özkoç, Erdoğan Özkaya
Maç Detayları - Canlı Anlatım