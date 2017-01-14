İ. Başakşehir - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
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İ. BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İ. Başakşehir - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında İ. Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İ. Başakşehir - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında İ. Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Mehmet Batdal, Eren Albayrak, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Anıl Karaer, Levent Gülen, Kubilay Sönmez, Umut Bulut, Umut Sönmez, Furkan Yaman, Mıladın Stevanovıc, Murat Duruer, Mert Ilıman, Ufuk Budak

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Erkan Engin

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