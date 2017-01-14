İ. BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İ. Başakşehir - Kayserispor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 17. haftasında İ. Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Mehmet Batdal, Eren Albayrak, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Anıl Karaer, Levent Gülen, Kubilay Sönmez, Umut Bulut, Umut Sönmez, Furkan Yaman, Mıladın Stevanovıc, Murat Duruer, Mert Ilıman, Ufuk Budak
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Erkan Engin
Maç Detayları - Canlı Anlatım