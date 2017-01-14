Anagold 24Erzincanspor 0 - Altay 1
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ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 0 - ALTAY 1

Anagold 24Erzincanspor 0 - Altay 1

TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Altay Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 1-0 kazandı.

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Anagold 24Erzincanspor 0 - Altay 1

TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Altay Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 1-0 kazandı.

Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Emre Özkurt (31' Alparslan Emre Çapar), Ömer Serbest, Ahmet Kaan Ergün, Safa Yıldırım, Güney Atılgan (62' Ahmet Güney), Erdi Kasapoğlu, Oğuz Küçük, Cebrail Serçek, Yasin Dülger, Atilla Aybars Garhan (71' Cenk Sarıtaş)

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Erhan Kurt, Hikmet Yiğit Yöney, Halil Karataş, Halil Yılmaz (73' İbrahim Ferdi Coşkun), Yolcu Mansız (62' İbrahim Akın), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız (84' Hasan Demir)

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Hakem: Burak Pakkan, Ejder Yapıcı, İsmail Taygun Tasalı, Onur Bingöl

Gol: DK 55: Abdülkadir Akyıldız (Altay)

Sarı Kartlar: DK 21: Yolcu Mansız (Altay), DK 24: Ahmet Kaan Ergün (Anagold 24Erzincanspor), DK 60: Ömer Serbest (Anagold 24Erzincanspor), DK 60: Safa Yıldırım (Anagold 24Erzincanspor), DK 69: Erhan Kurt (Altay), DK 90: İbrahim Akın (Altay), DK 90: Bilal Atmaca (Anagold 24Erzincanspor), DK 90: Yasin Dülger (Anagold 24Erzincanspor)

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