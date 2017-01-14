YENİ MALATYASPOR 0 - SİVASSPOR 0

Yeni Malatyaspor 0 - Sivasspor 0
TFF 1. Lig 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor Malatya İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça (40' Yiğitcan Erdoğan), Sedat Ağçay, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Boubacar Diabang (37' Sunday Mba), Mehmet Sak, İrfan Başaran, Michael Pereira (72' Ahmet Aras), Azubuike Godson, Eren Tozlu
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Sivasspor: Ali Şaşal Vural, İbrahim Öztürk, Galip Güzel, Dejan Kelhar (46' Hasan Hatipoğlu), Ziya Erdal, Yiğit İncedemir (68' Kerim Avcı), Burhan Eşer, Ahmet Cebe, Hakan Arslan, Ergin Keleş (58' Theofanis Gekas), Leandrinho
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Hakem: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İlker Takpak, Serkan Ergün
Sarı Kartlar: DK 45: Galip Güzel (Sivasspor), DK 45: Michael Pereira (Yeni Malatyaspor), DK 54: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), DK 65: Hakan Arslan (Sivasspor), DK 90: Kerim Avcı (Sivasspor)
Kırmızı Kart: DK 83: Hakan Arslan (Sivasspor)
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