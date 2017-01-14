Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer çalımı!
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GALATASARAY'DAN TRABZONSPOR'A TRANSFER ÇALIMI!

Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer çalımı!

Galatasaray'da stoper harekâtı devam ederken, yöneticilerin bir ara Trabzonspor'un da yoğun şekilde görüşmelerde bulunduğu Martin Caceres'e teklif yaptığı öğrenildi.

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Galatasaray'da stoper harekâtı devam ederken, yöneticilerin bir ara Trabzonspor'un da yoğun şekilde görüşmelerde bulunduğu Martin Caceres'e teklif yaptığı öğrenildi.

Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı kadrosuna katarak savunmaya önemli bir takviye yapan, Aurelien Chedjou'yu göndermenin eşiğinde olan ve Marsilyalı Doria için görüşmelere devam eden Galatasaray'da ünlü stoper Martin Caceres gündeme geldi ancak Uruguaylı savunmacının istediği yüksek ücret transferin kısa zamanda rafa kalkmasına sebep oldu. 

Yıllık 2,5 milyon euro...

Uzun zamandır futbola uzak kalan ve Temmuz ayında Juventus'un serbest bıraktığı Caceres, Trabzonspor'un yanısıra Galatasaray'la da pazarlık masasına oturdu ancak görüşmeler kısa sürdü. 

29 yaşındaki futbolcu Sarı Kırmızılılar'dan yıllık 2,5 milyon euro talep ederken, bu rakamı fazla bulan yönetim transferi rafa kaldırdı. 

Her sezon düşüşte!

Uzun zamandır futbola uzak kalan Caceres, son sezonlarda kademeleri olarak oynadığı maç sayısını azalttı ve 29 yaşında olmasına ve Juventus, Sevilla ve Barcelona gibi kulüplerde forma giymesine rağmen gözden düştü. 

2013/2014 sezonunda toplam 30 maça çıkan ünlü savunmacı, 2014/2015'te bu sayıyı 14'e geöen sezon ise 9'ya kadar düşürdü. 

 
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