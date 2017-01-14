İşte Sancaktepe Bel. - Kızılcabölükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SANCAKTEPE BEL. - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sancaktepe Bel. - Kızılcabölükspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Sancaktepe Bel. ile Kızılcabölükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sancaktepe Bel. - Kızılcabölükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 20. Haftasında Sancaktepe Belediyesi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sabit Selvi yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Sancaktepe Belediyesi

Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, İlker Avşar, Selim Kayacı, Gökhan Çetinus, Umut Koçin, İrfan Akgün, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Anıl Gir, Bahadır Erol, Samet Akaydin

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Semih Ceylan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Cihat Kahraman, Hüseyin İriç, Reha Yaylı, Mustafa Altun, Emir Can Sayar, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Fatih Arat

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Sabit Selvi, Bahadır Yıldırım, Erhan Yalta, Murat Taşçıkar

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