İŞTE SANCAKTEPE BEL. - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sancaktepe Bel. - Kızılcabölükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 20. Haftasında Sancaktepe Belediyesi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sabit Selvi yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Sancaktepe Belediyesi
Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, İlker Avşar, Selim Kayacı, Gökhan Çetinus, Umut Koçin, İrfan Akgün, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Anıl Gir, Bahadır Erol, Samet Akaydin
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Semih Ceylan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Cihat Kahraman, Hüseyin İriç, Reha Yaylı, Mustafa Altun, Emir Can Sayar, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Fatih Arat
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Hakem: Sabit Selvi, Bahadır Yıldırım, Erhan Yalta, Murat Taşçıkar
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