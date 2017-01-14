KARŞIYAKA - BUGSAŞ SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Karşıyaka - Bugsaş Spor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karşıyaka ile Bugsaş Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: İzmir Atatürk
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Muhammet Fatih Öztekin, Ali Say, Can Erdem, Battal Demirbilek, Mahmut Temür, Metin Peker, Okan Şahingöz, Tugay Kırcalı, Anıl Çıracı
Teknik Direktör: Turgut Uçar
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Bugsaş Spor: Cebrail Karayel, Mahmut Boz, Raşit Sevindir, Arif Çoban, Mustafa Çeçenoğlu, Selman Sevinç, Ömer Akman, Eren Tokat, Okan Baydemir, Doğan Altınkaya, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör: Nihat Balan
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Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Ali Uğurtan Demirtaş, Yalçın Taşkınfurat
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