Karşıyaka - Bugsaş Spor maç kadroları belli oldu...
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KARŞIYAKA - BUGSAŞ SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Karşıyaka - Bugsaş Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karşıyaka ile Bugsaş Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karşıyaka - Bugsaş Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karşıyaka ile Bugsaş Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İzmir Atatürk

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Muhammet Fatih Öztekin, Ali Say, Can Erdem, Battal Demirbilek, Mahmut Temür, Metin Peker, Okan Şahingöz, Tugay Kırcalı, Anıl Çıracı

Teknik Direktör: Turgut Uçar

Bugsaş Spor: Cebrail Karayel, Mahmut Boz, Raşit Sevindir, Arif Çoban, Mustafa Çeçenoğlu, Selman Sevinç, Ömer Akman, Eren Tokat, Okan Baydemir, Doğan Altınkaya, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör: Nihat Balan

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Ali Uğurtan Demirtaş, Yalçın Taşkınfurat

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