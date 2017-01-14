İnegölspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...
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İNEGÖLSPOR - MENEMEN BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İnegölspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında İnegölspor ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İnegölspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında İnegölspor ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yavuz Çetin yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İnegöl İlçe

İnegölspor: Kemal Hastürk, Recep Yılmaz, Bilal Özdemir, Emrah Dağ, Raif Demir, Hacı Mustafa Karabulut, Hakkı İsmet Şimşek, Şener Özcan, Lider Koç, Emre Okur, Oğuz Kocabal

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Menemen Bel.: Efe Karaoğlu, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Amir Güren, Erman Kılıç, Ertuğrul Arslan, Abdullah Topkara, Ahmet Arı, Hikmet Balioğlu

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Yavuz Çetin, Kerem Candaş, İsmail Emre, Lütfullah Aslan

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