İNEGÖLSPOR - MENEMEN BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İnegölspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında İnegölspor ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yavuz Çetin yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Kemal Hastürk, Recep Yılmaz, Bilal Özdemir, Emrah Dağ, Raif Demir, Hacı Mustafa Karabulut, Hakkı İsmet Şimşek, Şener Özcan, Lider Koç, Emre Okur, Oğuz Kocabal
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
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Menemen Bel.: Efe Karaoğlu, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Amir Güren, Erman Kılıç, Ertuğrul Arslan, Abdullah Topkara, Ahmet Arı, Hikmet Balioğlu
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Hakem: Yavuz Çetin, Kerem Candaş, İsmail Emre, Lütfullah Aslan
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