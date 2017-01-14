İŞTE K KARABÜKSPOR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K Karabükspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak K Karabükspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 17. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Kerim Zengin, Iasmın Latovlevıcı, Dejan Lazarevıc, Barış Başdaş, Ermın Zec, Yevgen Seleznov, Crıstıan Tanase, Elvıs Kokalovıc, Ahmet Şahin
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Akhisar Bel.: Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Hugo Rodallega Martınez, Custodıo Mıguel Dıas De Castro, Bora Körk, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir, Ali Şansalan
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