SİNAN GÜRSOY İSTİFA ETTİ..

Gençlerbirliği Genel Sekreter ve Hacettepe Yönetim Kurulu üyesi Sinan Gürsoy’un istifa ettiği öğrenildi.

Gençlerbirliği Genel Sekreter ve Hacettepe Yönetim Kurulu üyesi Sinan Gürsoy’un istifa ettiği öğrenildi.

Kulüp Avukatlığını da üstlenen Sinan Gürsoy’un Başkan İlhan Cavcav’ın talebi doğrultusunda hem Gençlerbirliği’ndeki hem de Hacettepe Spor Kulübündeki görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.

Gençlerbirliği, kulübe ait olan ve yakın zamanda imar izni çıkan arazinin müteahhit firmaya verilerek gelir gelme etmeyi planlıyordu. Yönetim kurulunda 5’den fazla inşaat firması sahibi yönetici olmasına rağmen projeyi Sinan Gürsoy’un yürütüyor olması dikkat çekiyordu.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Sinan Gürsoy’un başkan İlhan Cavcav’a yaklaşık 100 milyon TL tutan projeyi sunduğu, Cavcav’ın da yönetimde bulunan diğer yöneticilere incelenmesini istendiği öğrenildi. İncelemelerini tamamlayan yöneticilerin görüşlerini aktarması ardından Cavcav’ın Sinan Gürsoy’dan hem Gençlerbirliği’nde hem de Hacettepe Spor Kulübündeki görevlerinden istifasını istediği öğrenildi.

Sinan Gürsoy’un istifasını sunduğu ancak rahatsızlığı yüzünden hastanede tedavisini sürdüren İlhan Cavcav ile konu hakkında görüşmek istemesine rağmen görüşemediği öğrenildi.