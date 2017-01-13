Bursaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BURSASPOR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bursaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 17. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Harun Tekin, Merter Yüce, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Josua Arnold John, Kubilay Kanatsızkuş, Erdem Özgenç, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Tomas Sıvok, Deniz Yılmaz

Teknik Direktör:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Serkan Çimen, Caner Ak

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