BURSASPOR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bursaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 17. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Harun Tekin, Merter Yüce, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Josua Arnold John, Kubilay Kanatsızkuş, Erdem Özgenç, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Tomas Sıvok, Deniz Yılmaz
Teknik Direktör:
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Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Serkan Çimen, Caner Ak
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