FAVORİLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler ve kadınlarda birçok favori tenisçinin rakipleri belli oldu.

Melbourne kentinde 16-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, Ukraynalı 93 numaralı seribaşı Illya Marchenko ile eşleşti.

Uzun bir sakatlık arasının ardından yeniden tenise dönen 17 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 5 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, kurada aynı torbada bulundukları için çeyrek finalden itibaren Murray'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

Turnuvanın son şampiyonu dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic ise ilk turda 40 numaralı seribaşı İspanyol Fernando Verdasco ile karşılaşacak. Djokovic, Avustralya Açık'tan zaferle ayrılması halinde, kariyerinde bu turnuvada 7'nci şampiyonluğa ulaşan ilk erkek tenisçi konumuna gelecek.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stanislas Wawrinka ile Slovak Martin Klizan, 9 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile de Alman Florian Mayer maça çıkacak.

Federer'in rakibi, ön eleme turu maçlarının ardından belli olacak.

- Kerber'in rakibi Ukraynalı Tsurenko

Tek kadınlarda ilk turda, dünya 1 numarası Alman Angelique Kerber, 61 numaralı seribaşı Ukraynalı Lesia Tsurenko ile mücadele edecek.

Turnuvada daha önce 6 şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası ABD'li Serena Williams ise İsviçreli 48 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile karşılaşacak. 35 yaşındaki Williams, organizasyondan zaferle ayrılması halinde, 23'üncü grand slam şampiyonluğuna ulaşan tek kadın tenisçi olacak.

İlk tur maçlarında ayrıca, Polonyalı 3 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska ile Bulgar Tsvetana Pironkova, dünya 4 numarası Romanyalı Simona Halep ile de ABD'li Shelby Rogers karşı karşıya gelecek.