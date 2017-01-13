"SADECE 2020'Yİ DEĞİL, 2024'Ü DE HEDEFLİYORUZ"

Abdullah Topaloğlu, "Federasyon olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına başladık. Sadece 2020'yi değil, 2024'ü de hedefliyoruz. Artık 4 değil, 8 yıllık hedefler koyuyoruz." dedi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Federasyon olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına başladık. Sadece 2020'yi değil, 2024'ü de hedefliyoruz. Artık 4 değil, 8 yıllık hedefler koyuyoruz." dedi.

Tekkeköy'de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonası'nın ikinci gününde, eleme turları yapıldı. Eleme turlarının yarın da devam edeceği şampiyona, 15 Ocak Pazar günü sona erecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 29 ilden 213 sporcunun katıldığını bildirdi.

Organizasyonun milli takım seçmeleri için büyük önem taşıdığını aktaran Topaloğlu, Fransa'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedeflediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası, aynı zamanda yine bu yıl Meksika'da gerçekleştirilecek Açık Hava Dünya Şampiyonası'ndaki sporcularımızı belirleyecek. Ayrıca ABD'de Gençler Açık Hava Dünya Şampiyonası var. Her iki şampiyona da okçuluğun en prestijli yarışmaları. Dolayısıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kadroları belirlemeye çalışıyoruz."

Okçuluğun iyi yolda olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Federasyon olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına başladık. Sadece 2020'yi değil, 2024'ü de hedefliyoruz. Artık 4 değil, 8 yıllık hedefler koyuyoruz. Yani planlarımızı 8 yıl sonrasına göre yapıyoruz. Türk okçuluğu iyi yoldadır ve hedefine mutlaka ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

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