TFF 1.LİG 17. HAFTA MAÇ YAYIN PROGRAMI

TFF 1.Lig'in ikinci yarısı 14 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak olan Ümraniyespor - Balıkesirspor ve yine aynı saatte oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçıyla başlıyor.
17. hafta maçlarının oynanacağı haftada maç programı şu şekilde:
14 Ocak Cumartesi
13.00 Ümraniyespor - Balıkesirspor : TRTAVAZ - www.trtspor.com
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor : TRTSPOR
16.00 Elazığspor - Şanlıurfaspor : TRTTÜRK - TRTKÜRDİ - www.trtspor.com
18.30 Manisaspor - Boluspor : TRTSPOR
15 Ocak Pazar
13.00 Bandırmaspor - Samsunspor : TRTAVAZ - www.trtspor.com
13.00 Göztepe - Denizlispor : TRTSPOR
14.30 Eskişehirspor - Altınordu : TRTTÜRK - www.trtspor.com
18.30 Adana Demirspor - Mersin İdmanyurdu : TRTSPOR
16 Ocak Pazartesi
18.30 Giresunspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor : TRTSPOR