TFF 1.Lig 17. hafta maç yayın programı
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TFF 1.LİG 17. HAFTA MAÇ YAYIN PROGRAMI

TFF 1.Lig 17. hafta maç yayın programı

TFF 1.Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla TRT ekranlarında devam ediyor.

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TFF 1.Lig'in ikinci yarısı 14 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak olan Ümraniyespor - Balıkesirspor ve yine aynı saatte oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçıyla başlıyor.

17. hafta maçlarının oynanacağı haftada maç programı şu şekilde:

14 Ocak Cumartesi

13.00 Ümraniyespor - Balıkesirspor : TRTAVAZ - www.trtspor.com

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor : TRTSPOR

16.00 Elazığspor - Şanlıurfaspor : TRTTÜRK - TRTKÜRDİ - www.trtspor.com

18.30 Manisaspor - Boluspor : TRTSPOR

15 Ocak Pazar

13.00 Bandırmaspor - Samsunspor : TRTAVAZ - www.trtspor.com

13.00 Göztepe - Denizlispor : TRTSPOR

14.30 Eskişehirspor - Altınordu : TRTTÜRK - www.trtspor.com

18.30 Adana Demirspor - Mersin İdmanyurdu : TRTSPOR

16 Ocak Pazartesi

18.30 Giresunspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor : TRTSPOR

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