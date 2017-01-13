Gençlerbirliği, "10" numarasını buldu!
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GENÇLERBİRLİĞİ, "10" NUMARASINI BULDU!

Gençlerbirliği, "10" numarasını buldu!

Gençlerbirliği, "10 numara" pozisyonu için aradığı oyuncuyu Brezilya Ligi'nde buldu.

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Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, yabancı transfer hamlelerinde hız kesmiyor.

Jonathan Ring, Luccas Claro ve Agon Mehmeti ile resmi sözleşme yapan Başkent ekibi, yönünü tekrar Brezilya Ligi’ne çevirdi.

Brezilya Ligi ekiplerinden Coritiba’dan defans oyuncusu Luccas Cralo’yu transfer eden Gençlerbirliği, aynı ligin takımlarından Atlético Paranaense’de forma giyen ofansif orta saha oyuncusu “Bady” ile anlaşma sağladı.

Oyuncuyu Ankara’ya davet eden Başkent ekibi yetkilileri, sorun teşkil eden birkaç pürüzü giderdi ve Bady ile ön protokol imzaladı.

“Bady” lakabını kullanan Renato Escobar Baruffi isimli sambacı oyuncu, orta sahanın her bölgesinde görev olma özelliğine sahip olmasıyla Teknik Direktör Ümit Özat’ın elini güçlendirecek potansiyeli elinde bulunduruyor.

27 yaşındaki Bady, Brezilya Ligi’nin en üst ligi olan Serie A’da 60 maça çıktı. 1.70 boyundaki sambacı, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 4 asist yaptı.

Gençlerbirliği yönetimi, Bady ile resmi sözleşme yapabilmesi için kadrosunda bulunan 2 yabancı oyuncusuyla yollarını ayıracak. Bu oyuncuların kimlerin olacağı ise birkaç gün içinde netlik kazanacak.

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I Cavcav
13 Ocak 201720:05
Fizik biraz hafif kalacak ama ayaklari cabuksa arayi kapatir isimizede cok yarar. Bize beyni ve ayaklari cabuk adam lazim. Turk oyuncusunda olmayanlar yani..Baskanim muhtesemsin eli opulecek adamsin.Yine buldun saglam oyunculari.Iyiki varsin. Bu adamlar bir uyum sagladimi Geliyor Genclerbirligi.
1
Bir dost
13 Ocak 201719:09
Figueirense olmasın o takım?
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