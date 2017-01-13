Osmanlıspor 3 eksikle çalıştı
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OSMANLISPOR 3 EKSİKLE ÇALIŞTI

Osmanlıspor 3 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında 16 Ocak Pazartesi günü sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarına başladı.

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Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında 16 Ocak Pazartesi günü sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarına başladı.

8 günlük devre arası kampını tamamlayarak önceki gün Ankara’ya dönen Mor-Sarılı ekip, bugün Batıkent Tesisleri’nde topbaşı yaptı.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın saha ortasında futbolcularla yaptığı motivasyon konuşmasının ardından Mor-Sarılı oyuncular, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı.

İsabetli pas çalışması ve ardından oynanan ayak tenisiyle günün tek antrenmanı son buldu. Takımın kalecileri antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı kaleci antrenörü Hakan Polat nezaretinde özel çalışma yaparken sonraki bölümde takımla birlikte ayak tenisi oynadı.

1 saat 15 dakika süren çalışmalara tedavisi devam eden Engin Bekdemir, hafif adale ağrısı bulunan Pinto ve Senegal Milli Takımı’nda bulunan Ndiaye katılmadı.

Osmanlıspor, yarın basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını devam ettirecek. 

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