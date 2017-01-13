Karşıyaka Stadı'nın ihalesi iptal edildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARŞIYAKA STADI'NIN İHALESİ İPTAL EDİLDİ

Karşıyaka Stadı'nın ihalesi iptal edildi

Karşıyaka'ya yapılacak 15 bin kişilik stadyum için 28 Ocak 2014'te gerçekleştirilen ihalenin, TOKİ ve yüklenici firma Acar İnşaat arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

513 Okunma

Zemin iyileştirme çalışmaları sona erdikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava nedeniyle Ankara 18'inci İdare Mahkemesi ihale iptali kararı vermiş, dava Danıştay'a götürülmüştü. Mahkemenin ihale iptal kararı sonrası Danıştay'ın 2 Kasım'da 2016'da yürütmeyi durdurma kararı alması 7da yeşil kırmızılı camiada büyük sevinçle karşılanmıştı.

İnşaatın kaldığı yerden sürmesi beklenirken bu defa da TOKİ ile Acar İnşaat arasında maliyet farkı anlaşmazlığı çıkınca ihale iptal edildi. 2014'teki ihaleyi 54 milyon 88 bin TL bedelle kazanan firma, 3 yıllık süreçte malzeme fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek yaşanacak zararın telafi edilmesini istedi. Bunu kabul etmeyen TOKİ, ihaleyi iptal edip, firmaya şimdiye kadarki masraflarını ödeme kararı aldı.

Karşıyaka Stadı için yeniden ihale sürecinin başlayacağı bildirildi.

 

ETİKETLER #Karşıyaka
Basketbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
2.Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Ve All - Star kadroları belli oldu
Le Mans - Pınar Karşıyaka maçı ertelendi
Kaf-Kaf'a kar engeli
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿