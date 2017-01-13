KARŞIYAKA STADI'NIN İHALESİ İPTAL EDİLDİ

Karşıyaka'ya yapılacak 15 bin kişilik stadyum için 28 Ocak 2014'te gerçekleştirilen ihalenin, TOKİ ve yüklenici firma Acar İnşaat arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Zemin iyileştirme çalışmaları sona erdikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava nedeniyle Ankara 18'inci İdare Mahkemesi ihale iptali kararı vermiş, dava Danıştay'a götürülmüştü. Mahkemenin ihale iptal kararı sonrası Danıştay'ın 2 Kasım'da 2016'da yürütmeyi durdurma kararı alması 7da yeşil kırmızılı camiada büyük sevinçle karşılanmıştı.



İnşaatın kaldığı yerden sürmesi beklenirken bu defa da TOKİ ile Acar İnşaat arasında maliyet farkı anlaşmazlığı çıkınca ihale iptal edildi. 2014'teki ihaleyi 54 milyon 88 bin TL bedelle kazanan firma, 3 yıllık süreçte malzeme fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek yaşanacak zararın telafi edilmesini istedi. Bunu kabul etmeyen TOKİ, ihaleyi iptal edip, firmaya şimdiye kadarki masraflarını ödeme kararı aldı.



Karşıyaka Stadı için yeniden ihale sürecinin başlayacağı bildirildi.



