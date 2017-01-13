İşte Galatasaray'ın Konya kadrosu
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İŞTE GALATASARAY'IN KONYA KADROSU

İşte Galatasaray'ın Konya kadrosu

Sarı-kırmızılı takımın Atiker Konyaspor maçı kadrosunda yeni transferler Ahmet Çalık ile Rodrigues de yer aldı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın (14.01.2017) Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Konya'ya gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden sarı-kırmızılı kafilenin Konya kadrosunda yeni transferler Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues de yer aldı.

Galatasaray'da kart cezalıları Yasin Öztekin, Armindo Bruma ve Aurelien Chedjou ile sakatlıktan yeni çıkan Tolga Ciğerci kafilede bulunmazken, Antalya kampında el parmağı kırılan kaleci Fernando Muslera ile ameliyat edilen Cenk Gönen ise kadroya dahil edildi.

Ara transfer döneminde bazı oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Jan Olde Riekerink genç futbolcular Berk Ünsal, Birhan Vatansever, Batuhan Ahmet Şen ve Kerem Çalışkan'a da kafilede yer verdi.

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor maçının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Ahmet Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.

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