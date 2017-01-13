Ahmet Çalık: "Hayal ettiğim kulübe geldim"
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AHMET ÇALIK: "HAYAL ETTİĞİM KULÜBE GELDİM"

Ahmet Çalık: "Hayal ettiğim kulübe geldim"

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, "Hayal ettiğim kulübe geldim" dedi.

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Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı milli futbolcu Ahmet Çalık, hayalini kurduğu kulübe geldiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımda 3 numaralı formayı giyecek olan Ahmet Çalık, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Hayal ettiğim kulübe geldim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Adaptasyon sürecini hemen atlatıp elimden geleni yapmak ve çok çalışmak istiyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim." şeklinde konuştu.

Menajerinin telefonu sonrasında kariyerinin yer değiştirdiğini belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Evde oturuyordum menajerim aradı ve 'inşallah Galatasaray olacak.' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim, o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü. Biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray taraftarıyla bir an önce buluşmak istediğini vurgulayan milli stoper, şunları kaydetti:

"Çok sabırsızım. Bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasınlar. Bizler her zaman onlar için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız."

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Mali
13 Ocak 201720:07
Burada,bana ahmet çalıkı savunan,nikini benim.nikime benzeten şarlatan nerede ? Çıkıp özür dilesin benden,o çok savundugu ahmet ne dıyor okusun. Hatta bunu okumasın,ahmetin gs marşını soylerkeb cektiği videoyu izlesinde utansın
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