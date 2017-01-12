Osmanlıspor, Ankara'ya döndü!
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OSMANLISPOR, ANKARA'YA DÖNDÜ!

Osmanlıspor, Ankara'ya döndü!

Osmanlıspor, bugün yaptığı son antrenmandan sonra Ankara’ya döndü.

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Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belekte yaptığı kampla tamamlayan Osmanlıspor, bugün yaptığı son antrenmandan sonra Ankara’ya döndü.

Devre arası kamp çalışmaları için geçtiğimiz hafta Antalya Belek’e giden Başkent ekibi, 8  günlük çalışmalarını sonlandırdı.

Antalya’daki son antrenmanına çıkan Mor-Sarılı ekip, akşam saatlerinde havayoluyla Ankara’ya döndü.

Antalya kampının son antrenmanına tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıkan Başkent ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı antrenmanı, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettirdi.

20 dakika tam sahada çift kale maç yapan Mor-Sarılı ekip, antrenmanı sonlandırdı.

1 saat 20 dakika süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto katılmadı.

Osmanlıspor, yarın (Cuma) 14:30’da Ankara Batıkent Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla ligin 17. haftasında sahasında Beşiktaş’la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.  

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