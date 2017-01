Gençlerbirliği'nden takım arkadaşı olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a transfer olan yakın arkadaşı Ahmet Çalık'a bir mesaj gönderdi.

Gençlerbirliği'nden takım arkadaşı olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a transfer olan yakın arkadaşı Ahmet Çalık'a bir mesaj gönderdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan İrfan Can, "Canım kardeşim hayırlı olsun. Karakterinle adamlığınla ve futbolculuğunla her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Yanıma getirdim seni de ayrılamadık yine. Burada da başarılı olacağından hiç şüphem yok her şey o güzel kalbin gibi olur inşallah." dedi.