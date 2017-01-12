Gaziantepspor'un maçı nerede oynanacak?
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GAZİANTEPSPOR'UN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantepspor'un maçı nerede oynanacak?

Gaziantepspor'un pazar günü ilk kez yeni sahasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının oynanıp oynanmayacağına karar verildi.

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Gaziantepspor'un pazar günü ilk kez yeni sahasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının oynanıp oynanmayacağına karar verildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu, Arena Stadında eksikler olduğunu tespit etti ve bu eksiklere rağmen maçın Arena'da oynanmasına oy birliği ile karar verildi.

Vali Yardımcısı Halil Uyumaz başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına emniyet ve jandarma temsilcileri, Gaziantepspor temsilcisi,  Spor Hizmetleri  İl Müdürü Ökkeş Demir, TSYD Temsilcisi Murat Atay, TFF temsilcisi, Taraftarlar Derneği Başkanı İrfan Karakuzulu, Sağlık müdürlüğü, basketbol il temsilcisi, hazine avukatı, özel güvenlik kuruluşları temsilcileri, itfaiye ve büyükşehir belediye temsilcisi ile Şehitkamil Belediye temsilcileri katıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında stadın eksikleri olmasına rağmen Pazar günü maçın oynanması için oy birliği ile karar alındı.

 

 
 
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