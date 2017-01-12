NADEZHDA: 63 - HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 54

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. hafta maçında Rusya'nın Nadezhda ekibi, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-54 yendi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. hafta maçında Rusya'nın Nadezhda ekibi, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-54 yendi.

Nadezhda, karşılaşmaya Mitchell, Zhedik ve Williams'ın kaydettiği isabetlerle 6-0'lık seri yakalayarak başladı. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım ilk çeyreği 14-8 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine Zahui'nin üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle aşlayan Rusya temsilcisi, aynı oyuncunun 13. dakikadaki isabetiyle farkı çift hanelere çıkarttı: 18-8. Mitchell, Williams ve Zahui'nin skorer oyunuyla farkı açan Nadezhda, soyunma odasına 34-17 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor oldu. Konuk ekip, Paris ve Bahar Öztürk'ün art arda attıkları skorlarla 25. dakikada farkı 10 sayıya indirdi: 36-26. Williams ve Mitchell'in etkili performansıyla rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen ev sahibi takım son çeyreğe 47-38 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğine Paris ve Snytsina'nın üst üste sağladıkları isabetlerle giren Hatay Büyükşehir Belediyespor, 34. dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi: 49-44. Savunma sertliğini arttıran ve Mitchell'in basketleriyle toparlanan ev sahibi takım, 35. dakikada Petrushina'nın atışıyla farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 56-44. Periyodun kalan bölümü karşılıklı isabetlerle geçildi ve Nadezhda, sahadan 63-54 galip ayrıldı.

Salon: Orenburzhje

Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Milan Brziak (Slovakya), Mindaugas Vecerskis (Litvanya)

Nadezhda: Mitchell 19, Ouvina 2, Zhedik 2, Williams 8, Zahui 16, Anoikina 8, Petrushina 3, Sapova 5, Beglova

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Bahar Öztürk 11, Popovic 4, Melike Oral 2, Snytsina 9, Paris 20, Stankovic 6, Gamze Takmaz, Devran Tanaçan 2

1. Periyot: 14-8

Devre: 34-17

3. Periyot: 47-38

5 faulle çıkan: 39.41 Stankovic (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

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