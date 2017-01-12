BURSA'DA ZEMİN SIKINTISI

Bursaspor, Süper Ligde ikinci yarının ilk maçında yarın Timsah Arena'da Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bursaspor, Süper Ligde ikinci yarının ilk maçında yarın Timsah Arena'da Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bursada yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzonspor maçı öncesi merak edilen Timsah Arena zemininde Tofaş tribünü tarafında yer alan sahada herhangi bir bozulma gözükmüyorken Terksas tribünü tarafında ise ekstra çalışmalara yapıldığı görülüyor.

Kale önünde yer alan bölgeye yeni çim zemin döşenirken vip tribün tarafında bulunan köşe gönderinde de aynı çözüm yoluna gidildiği görülüyor. Orta sahada hafif kelleşmenin dışında bir sorun görünmezken maç saatinde olası yağmur ve kar yağışında ise sıkıntı yaşanabileceği aşikar.

Futbolcuların saha kenarında ısınma bölgesinde ise çim zeminden ziyade kum zemine dönüşmüş durumda.