Bursa'da zemin sıkıntısı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BURSA'DA ZEMİN SIKINTISI

Bursa'da zemin sıkıntısı

Bursaspor, Süper Ligde ikinci yarının ilk maçında yarın Timsah Arena'da Trabzonspor ile karşılaşacak.

658 Okunma

Bursaspor, Süper Ligde ikinci yarının ilk maçında yarın Timsah Arena'da Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bursada yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzonspor maçı öncesi merak edilen Timsah Arena zemininde Tofaş tribünü tarafında yer alan sahada herhangi bir bozulma gözükmüyorken Terksas tribünü tarafında ise ekstra çalışmalara yapıldığı görülüyor.

Kale önünde yer alan bölgeye yeni çim zemin döşenirken vip tribün tarafında bulunan köşe gönderinde de aynı çözüm yoluna gidildiği görülüyor. Orta sahada hafif kelleşmenin dışında bir sorun görünmezken maç saatinde olası yağmur ve kar yağışında ise sıkıntı yaşanabileceği aşikar.

Futbolcuların saha kenarında ısınma bölgesinde ise çim zeminden ziyade kum zemine dönüşmüş durumda.

 
"Asla Beşiktaş forması giymeyeceğim"
Bursaspor - Trabzonspor maçına doğru
Afrika Kupası'na Türkiye'den 16 futbolcu
Trabzonspor, Bursa deplasmanında
"Eğer Avrupa'ya gidemezsek..."
Lig TV artık yok!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿