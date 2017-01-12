Boluspor'da transfer kapandı!
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BOLUSPOR'DA TRANSFER KAPANDI!

Boluspor'da transfer kapandı!

Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkçı, "Devre arasında 6 transfer yaparak transfer dosyasını kapattık." dedi.

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un başkanı Necip Çarıkçı, "Devre arasında 6 transfer yaparak transfer dosyasını kapattık. İkinci devre daha iyi bir Boluspor için gerekli çalışmaları yaptık." dedi.

Boluspor tesislerinde düzenlenen değerlendirme toplantısında, yapılan çalışmalarla ilgili olarak sunum gerçekleştiren Çarıkçı, göreve gedikleri günden itibaren sürekli yatırım ve çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Bolu Atatürk Stadı'nın, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Bolu Belediyesine devredildiğini anlatan Çarıkçı, koltuklar, yedek kulübesi, basın tribünü, takım soyunma odaları, hakem odaları, koridorların bakım ve onarımları ile skorboard için yaklaşık 150 bin lira harcandığını kaydetti.

Çarıkçı, en kısa sürede kulübe yeni bir takım otobüsüyle ambulansın kazandırılacağını ifade etti.

Boluspor Kulübünün hiçbir oyuncuya borcunun bulunmadığını belirten Çarıkçı, göreve geldikleri gün itibarıyla da eski futbolcuların borçlarının ödendiğini vurguladı.

Çarıkçı, ligde takımın iyi gittiğini dile getirerek, "Ligin ilk devresini 26 puanla kapattık. Bu puan bizim istediğimiz bir puandı. Devre arasında 6 transfer yaparak transfer dosyasını kapattık. İkinci devre daha iyi bir Boluspor için gerekli çalışmaları yaptık." şeklinde konuştu.

Transferler

Boluspor, devre arasında, Akhisar Belediyespor'dan Abdulkadir Özdemir, Antalyaspor'dan Kadir Bekmezci, Sivaspor'dan Musa Sinan Yılmazer ve Giresunspor'dan Guido Koçer'i sezon sonuna kadar renklerine bağlarken, Hollanda'nın Heerenveen takımından Mitchell te Vrede, İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Heart of Midlothian'dan Alim Öztürk'ü de 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

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