Ibrahimovic: "İngiltere’yi 3 ayda fethettim"
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IBRAHİMOVİC: "İNGİLTERE’Yİ 3 AYDA FETHETTİM"

Ibrahimovic: "İngiltere’yi 3 ayda fethettim"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, gösterdiği başarılı performansla kendini ülke futbolunda şimdiden kanıtladığını iddia etti.

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Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Ibrahimovic, Premier Lig’de Diego Costa’nın ardından 13 golle ikinci sırada yer almasının önemli olmadığını belirterek, "Asıl hedefim, Premier Lig’de şampiyonluk yaşamak.
Bireysel başarılar, asıl hedefimi gerçekleştireceğim zaman zaten kendiliğinden oluşur." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk mücadelesinde takım oyununun önemini vurgulayan İsveçli golcü, şunları kaydetti:

"Goller atarak, iyi performans göstererek ve arkadaşlarımı pozisyona sokarak takımıma yardımcı olmaya  çalışıyorum. Aynı durum onlar için de geçerli. Takım için mücadele ettikleri sürece benim performansımı da artırıyorlar."

Kariyerinde ilk kez Premier Lig’de forma giydiğini hatırlatan 35 yaşındaki futbolcu, "Bireysel hedeflerimi ikinci planda bırakma gerekçem, zaten bunu İngiltere’de 3 ay içinde gerçekleştirmiş olmam. İngiltere’yi 3 ayda fethettim."  değerlendirmesinde bulundu.

Manchester United, ligde 20 maç sonunda lider Chelsea’nin 10 puan gerisinde 6’ncı sırada bulunuyor. Zlatan Ibrahimovic ise bu sezon takımıyla çıktığı 28 maçta 18 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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