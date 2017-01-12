Aleksandre, Göztepe'de
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ALEKSANDRE, GÖZTEPE'DE

Aleksandre, Göztepe'de

TFF 1. Lig takımlarından Göztepe, son olarak Vorskla Poltava forması giyen 29 yașındaki oyuncu Aleksandre(Sandro) Kobakhidze ile 1,5 yıllık sözleșme imzaladı.

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TFF 1. Lig takımlarından Göztepe, son olarak Vorskla Poltava forması giyen 29 yașındaki oyuncu Aleksandre(Sandro) Kobakhidze ile 1,5 yıllık sözleșme imzaladı.

Futbola Dinamo Tblisi'de bașlayan Sandro, Tblisi'nin ardından Dnipro'ya transfer olarak Ukrayna Premier Ligi kariyerine bașladı ve burada Kryvbas Kryvyi, Arsenal Kyiv, Volyn Luts takımlarında forma giydi.

Son olarak 2016-2017 sezonu ilk yarısında Vorskla Poltava ile 17 Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ukrayna Kupası maçında görev alan Gürcü oyuncunun kariyerinde Gürcistan Milli Takımı ile 32 maç tecrübesi bulunuyor.

 
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