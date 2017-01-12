Chelsea'ye stat izni çıktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

CHELSEA'YE STAT İZNİ ÇIKTI

Chelsea'ye stat izni çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, kapasitesi artırılmış yeni bir stadın inşasıyla ilgili başvuruyu yerel konsey onayladı.

321 Okunma

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, başkent Londra'da yer alan Stamford Bridge Stadı yerine, koltuk kapasitesi genişletilmiş yeni bir stadın inşasıyla ilgili başvuruyu, Hammersmith ve Fulham Konseyinin onayladığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, statlarının yeniden geliştirilmesiyle ilgili yerel konseyin izin vermesinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan, Chelsea'nin futbol maçlarını oynadığı ve yeniden inşa edilecek Stamford Bridge Stadı'nın 41 bin 663 olan mevcut seyirci kapasitesi 60 bine çıkacak.

ETİKETLER
Afrika Kupası'na Türkiye'den 16 futbolcu
Mehmet Erdem Uğurlu, Büyükşehir Gaziantep'te
Ankaragücü, ikinci transferini de yaptı
Etimesgut'un hedefi TFF 1. Lig
Emre Kara, Ankaragücü'nde
Agon Mehmeti: "Gençlerbirliği'nde güzel işlere imza atacağım"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿