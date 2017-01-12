GEKAS'TAN DESTEK ÇAĞRISI

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un forvet oyuncusu Theofanis Gekas, şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, taraftarlardan kendilerine destek vermelerini istedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, devre arasında İsviçre'nın FC Sion takımından kadrosuna kattığı Yunan golcü Gekas, kulübün internet sitesine açıklama yaptı.

Daha önce Türkiye'de çeşitli takımlarda oynadığını anımsatan Gekas, Sivasspor'u da tanıdığını aktararak, "Bana Süper Lig'e çıkma hedefini anlattılar. Bu süreçte teklifi kabul ettim ve Sivasspor'a geldim. Sivasspor'un büyük bir kulüp, büyük bir camia olduğunu Süper Lig'de oynarken de iyi biliyordum. İkinci yarı öncesi çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sivasspor birinci olarak Süper Lig'e çıkacak." ifadelerini kullandı.

Gekas, taraftarlardan Sivasspor'a destek olmalarını da isteyerek, "Taraftarlarımızdan her maçta olduğu gibi stada gelerek, bize destek vermelerini istiyorum. Çünkü biz, şampiyon olacağız." açıklamasında bulundu.