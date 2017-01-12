2.Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

2.LİG'DE 18. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

2.Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 2. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

1999 Okunma

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

- Beyaz Grup

15 Ocak Pazar:

13.00 Ofspor-Anadolu Üsküdar 1908: Ferhan Kestanlıoğlu

13.00 Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: Tolga Kadaz

13.00 Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor: Yaşar Can Temizel

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emre Malok

13.30 Fatih Karagümrük-Fethiyespor: Şeref Taştan

13.30 Pendikspor-İstanbulspor: Çağdaş Altay

13.30 Hacettepe-Nazilli Belediyespor: Ramazan Keleş

13.30 Kocaeli Birlikspor-Zonguldak Kömürspor: Mert Güzenge

13.30 Bucaspor-Keçiörengücü: Celal Bayraklı

- Kırmızı Grup

14 Ocak Cumartesi:

13.30 İnegölspor-Menemen Belediyespor: Yavuz Çetin

13.30 Kırklarelispor-Tuzlaspor: Yiğit Peşin

13.30 Karşıyaka-BUGSAŞ Spor: Mustafa Kürşad Filiz

15 Ocak Pazar:

13.00 Hatayspor-Kayseri Erciyesspor: Sinan Dereci

13.00 Gümüşhanespor-1461 Trabzon: Levent Balcı

13.30 Tokatspor-Etimesgut Belediyespor: Burak Taşkınsoy

13.30 Niğde Belediyespor-Eyüpspor: Kadir Sağlam

13.30 Sarıyer-Kastamonu 1966: Ercan Hellaç

13.30 Aydınspor 1923-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
Ankaragücü tribünlerinin acı günü
1
Ahmet Çalık, Galatasaray'da
2
Sol bek fabrikası Ankaragücü
Halkbank, Kupa Voley'de finalde
Osmanlıspor'un yıldızı siftah yaptı!
1
Ankaragücü'nde devre arası hareketli geçti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿