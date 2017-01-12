2.LİG'DE 18. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
- Beyaz Grup
15 Ocak Pazar:
13.00 Ofspor-Anadolu Üsküdar 1908: Ferhan Kestanlıoğlu
13.00 Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: Tolga Kadaz
13.00 Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor: Yaşar Can Temizel
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emre Malok
13.30 Fatih Karagümrük-Fethiyespor: Şeref Taştan
13.30 Pendikspor-İstanbulspor: Çağdaş Altay
13.30 Hacettepe-Nazilli Belediyespor: Ramazan Keleş
13.30 Kocaeli Birlikspor-Zonguldak Kömürspor: Mert Güzenge
13.30 Bucaspor-Keçiörengücü: Celal Bayraklı
- Kırmızı Grup
14 Ocak Cumartesi:
13.30 İnegölspor-Menemen Belediyespor: Yavuz Çetin
13.30 Kırklarelispor-Tuzlaspor: Yiğit Peşin
13.30 Karşıyaka-BUGSAŞ Spor: Mustafa Kürşad Filiz
15 Ocak Pazar:
13.00 Hatayspor-Kayseri Erciyesspor: Sinan Dereci
13.00 Gümüşhanespor-1461 Trabzon: Levent Balcı
13.30 Tokatspor-Etimesgut Belediyespor: Burak Taşkınsoy
13.30 Niğde Belediyespor-Eyüpspor: Kadir Sağlam
13.30 Sarıyer-Kastamonu 1966: Ercan Hellaç
13.30 Aydınspor 1923-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan