TFF 1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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TFF 1.LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

TFF 1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:

14 Ocak Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Balıkerispor: Özgüç Türkalp

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor: Erkan Özdamar

18.30 Manisaspor-Boluspor: Serkan Tokat

15 Ocak Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

13.00 Göztepe-Denizlispor: Murat Özcan

14.30 Eskişehirspor-Altınordu: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu: Abdullah Yılmaz

16 Ocak Pazartesi:

18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Bahattin Şimşek
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