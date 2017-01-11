FENERBAHÇE, İTALYAN RAKİBİNİ RAHAT GEÇTİ

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Schio takımını 77-64 yendi.

Fenerbahçe karşılaşmaya Gruda ve Quigley'in basketleriyle 5-0'lık seri yakalayarak başladı. Quigley ve Levander'in isabetleriyle sarı-lacivertliler 3. dakikada 9-2 üstünlük kurdu. Gruda'nın skorer oyunuyla 6. dakikada farkı çift hanelere (16-6) çıkartan Fenerbahçe, ilk periyodu 25-13 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Pelin Bilgiç'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle giren Fenerbahçe, Esra Ural'ın boyalı alanda ürettiği skorla 12. dakikada farkı 17 sayıya taşıdı: 30-13. Savunma sertliğini arttıran İtalya temsilcisi, Tagliamento ve Macchi'nin sayılarıyla 18. dakikada farkı 11 sayıya (39-28) indirdi. Periyodun kalan bölümü karşılıklı isabetlerle geçildi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 45-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Sottana'nın üst üste attığı basketlerle farkı tek hanelere (45-36) indirerek başlayan konuk ekip karşısında Levander ve Quigley ile isabetler üreten Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 53-39. Birsel Vardarlı Demirmen ve Ayşe Cora'nın hücumdaki isabetleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, son çeyreğe 60-44 üstün girdi.

Son periyoda Ayşe Cora'nın art arda isabetleriyle giren Fenerbahçe, 31. dakikada farkı 20 sayıya taşıdı: 64-44. Savunma sertliğini arttıran ve hücumda Miyem ile etkili olan misafir takım yakaladığı 11-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 9 sayıya çekti: 64-55. Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, Ayşe Cora ve Gruda'nın kaydettiği skorlarla 5-0'lık seri yakaladı ve 35. dakikada farkı yeniden 14 sayıya taşıdı: 69-55. Son 2 dakikaya 15 sayı farkla (75-60) üstün giren Fenerbahçe, sahadan 77-64 galip ayrıldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi



Fenerbahçe: 77 - Famila Schio: 64

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Ognjen Jokic (Karadağ), Fabiana Martinescu Badalan (Romanya)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Stricklen 3, Quigley 14, Levander 14, Gruda 17, Verameyenka 7, Pelin Bilgiç 3, Ayşe Cora 10, Esra Ural 2, Tuğçe Canıtez

Famila Schio: Anderson 8, Martinez 3, Macchi 14, Zandalasini 2, Ress, Sottana 10, Masciadri 9, Miyem 10, Tagliamento 8, Bestagno

1. Periyot: 25-13

Devre: 45-32

3. Periyot: 60-44