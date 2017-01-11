TORRES HABERLERİ ŞAKA ÇIKTI!

Atletico Madrid'in golcüsü Fernando Torres'in Newcastle United'a transfer olacağı yönündeki haberlerin bir "trolleme" olduğu ortaya çıktı.

Adı Beşiktaş'ın forvet listesinde ter aldığı ileri sürülen Atletico Madrid'in golcüsü Fernando Torres'in Newcastle United'a transfer olacağı yönündeki haberlerin bir "trolleme" olduğu ortaya çıktı.

Marca ve El Mundo Deportivoda yer alan haberlere göre Newcastle menajeri Rafael Benitez'in Torresi ısrarla istediği belirtilmişti. Benitez ve Torres'in, daha önce hem Liverpool hem de Chelseade birlikte çalıştıkları da hatırlatılmıştı.

Bu haberin hızlıca yayılmasının ardından; haberin bazı twitter kullanıcılarının yaptığı bir şakadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Mundo Deportivo ve Sport gazetelerine yapılan montajlarla böyle bir haber yaratıldığı anlaşıldı.