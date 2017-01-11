Torres haberleri şaka çıktı!
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TORRES HABERLERİ ŞAKA ÇIKTI!

Torres haberleri şaka çıktı!

Atletico Madrid'in golcüsü Fernando Torres'in Newcastle United'a transfer olacağı yönündeki haberlerin bir "trolleme" olduğu ortaya çıktı.

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Adı Beşiktaş'ın forvet listesinde ter aldığı ileri sürülen Atletico Madrid'in golcüsü Fernando Torres'in Newcastle United'a transfer olacağı yönündeki haberlerin bir "trolleme" olduğu ortaya çıktı.

Marca ve El Mundo Deportivoda yer alan haberlere göre Newcastle menajeri Rafael Benitez'in Torresi ısrarla istediği belirtilmişti. Benitez ve Torres'in, daha önce hem Liverpool hem de Chelseade birlikte çalıştıkları da hatırlatılmıştı.

Bu haberin hızlıca yayılmasının ardından; haberin bazı twitter kullanıcılarının yaptığı bir şakadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Mundo Deportivo ve Sport gazetelerine yapılan montajlarla böyle bir haber yaratıldığı anlaşıldı.

 
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