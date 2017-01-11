Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor!
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GÖZTEPE'DE TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Göztepe, Ukrayna Poltava takımının Gürcü sağ kanat oyuncusu Aleksandre Kobakhidze ile görüşüyor. 

 
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