Türkiye, Estonyayı yendi, liderliğe yükseldi
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRKİYE, ESTONYAYI YENDİ, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Türkiye, Estonyayı yendi, liderliğe yükseldi

2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemelerinde heyecan sürüyor.

445 Okunma

2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Estonya'yı 28-18 mağlup etti.

Milliler aldığı galibiyetle 5 puanla liderliğe yükseldi. Türkiye, 15 Ocak Pazar günü Ankara'da Estonya ile yapacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde ana gruplarda mücadele etme hakkını elde edecek. Başkentteki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Estonya: 18 - Türkiye: 28

Salon: Mesikapa

Hakemler: Sigurd Thomassen, Tobias Schmack (Belçika)

Estonya: Varusk (Ots), Sillaste, Voika 2, Rooba 3, Part 2, Laast 1, Celmins 1, Johannson, Roosna 2, Muuga 3, Lees 4

Türkiye: Yunus Özmusul (Taner Günay), Buljubasic, Ramazan Döne 1, Baran Nalbantoğlu 4, Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 4, Çetin Çelik 5, Mehmet Demirezen 5, Gökhan Örnek 6, Atila Zaman, Yakup Yaşar Simsar, Halil İbrahim Öztürk

İlk yarı: 9-11

İki dakika cezası alanlar: Buljubasic (2), Gökhan Örnek, Alp Eren Pektaş 2, Atila Zaman, Baran Nalbantoğlu (Türkiye), Laast (Estonya)

ETİKETLER
Sol bek fabrikası Ankaragücü
Halkbank, Kupa Voley'de finalde
Osmanlıspor'un yıldızı siftah yaptı!
Ankaragücü'nde devre arası hareketli geçti
Erhan Şentürk: "Aydın'dan lider dönmek istiyoruz"
Ankara'da şampiyona hazırlığı başladı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿