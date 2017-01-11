Trabzonspor'dan Olcay Şahan açıklaması
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TRABZONSPOR'DAN OLCAY ŞAHAN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan Olcay Şahan açıklaması

Trabzonspor, Olcay Şahan transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."

Olcay Şahan'ın 3,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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