Partizan'a bir yıl men cezası
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PARTİZAN'A BİR YIL MEN CEZASI

Partizan'a bir yıl men cezası

Sırbistan'ın Partizan Kulübü Avrupa kupalarından bir yıllığına men edildi.

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UEFA, ödenmemiş borçları nedeniyle Sırbistan'ın Partizan Kulübüne bir yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Partizan Kulübünün yaklaşık 2,5 milyon avroluk ödenmeyen borcu sebebiyle gelecek 3 yıl içinde katılmaya hak kazandığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi organizasyonundan men edileceği bildirildi.

Açıklamada, Partizan Kulübünün son 5 yılda 3. kez UEFA'nın kulüp lisansı ve finansal fair play kurallarına uymadığı, bu nedenle yaptırımda bulunulduğu belirtildi.

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