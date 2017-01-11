Finalin adı: Fenerbahçe - Halkbank
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FİNALİN ADI: FENERBAHÇE - HALKBANK

Finalin adı: Fenerbahçe - Halkbank

Halkbank, İstanbul BBSK'yi 3-0 yenerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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Voleybolda Erkekler Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Halkbank, İstanbul BBSK'yi 3-0 yenerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe ile Halkbank 12 Ocak Perşembe günü saat 19:00'da şampiyonluk için karşılaşacak.

Erkekler Kupa Voley

Halkbank: 3 - İstanbul BBSK: 0

Salon: Balıkesir Yeni 

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin Okumuş

Halkbank: Burutay Subaşı, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Emre Batur, Kooy, Miljkoviç (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Vincic)

İstanbul BBSK: Rouzier, Özkan Hayırlı, Arslan Ekşi, Mert Matiç, Marechal, Kadir Cin (Burak Mert, Erdem Sonat, Coskoviç, Pirice, Le Goff)

Setler: 25-20, 28-26, 28-26

Süre: 93 dakika (26, 36, 31)

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