SOL BEK FABRİKASI ANKARAGÜCÜ

Özellikle son 5 senede yetiştirdiği sol beklerle Milli takıma da hizmet eden Başkent ekibi, Onur Atasayar ile beraber 4 sol bekini Süper Lig takımlarına gönderdi.

Alt yapıdan çıkardığı oyuncular ile adeta ülke futbolunu besleyen Ankaragücü’nün Tandoğan Tesisleri’nde kendini geliştiren oyuncular, daha sonra Beştepe Tesisleri’ne yükselerek kendini A takımda gösterme fırsatı yakalıyor.

Sarı-Lacivertli takımda, Tandoğan’ın son ürünü olan Onur Atasayar, Bursaspor’a transfer oldu. Ankaragücü, bu transferden yaklaşık 1 milyon lira kazanç sağladı.

Ankaragücü’nün Süper Lige ihraç ettiği ilk sol bek, Onur Atasayar değil. Özellikle son 5 senede yetiştirdiği sol beklerle Milli takıma da hizmet eden Başkent ekibi, Onur Atasayar ile beraber 4 sol bekini Süper Lig takımlarına gönderdi.

İshak Doğan

Ankaragücü’nün Süper Lig’de mücadele ettiği 2011-12 sezonunda gösterdiği performansla kendine hayran bırakan 1990 doğumlu sol bek oyuncusu İshak Doğan, 2012 yılının yaz aylarda iyi bir bonservis bedeli ile Karabükspor’a transfer oldu.

Emre Taşdemir

Sarı-Lacivertli takımın, “Diriliş” olarak adlandırdığı 2013-14 sezonunda, A takımda bir yıldız gibi parlayan 1995 doğumlu Emre Taşdemir, etkileyici oyunuyla Süper Lig’in birçok ekibinin radarına girdi. Bursaspor, 2014 yılının Haziran ayında en iyi teklifi vererek oyuncuyu, Ankaragücü’nden transfer etti.

Kaan Kanak

Başkent ekibinin bir başka önemli oyuncusu da Kaan Kanak. İlk kez 2009-2010 sezonunda Ankaragücü’nde forma şansı yakalayan Kaan, Sarı-Lacivertli forma ile sol kanat ve sol bekte görev aldı. 1990 doğumlu yıldız oyuncu Kaan Kanak, 2013-14 sezonu sonunda Eskişehirspor’a transfer oldu.

Milli takımda oynuyorlar

Ankaragücü, bu oyuncuların satışından son 5 senede yaklaşık 4 milyon TL geliri kasasına koydu. Ankaragücü’ne bonservis bedeli kazandırarak takımdan ayrılan İshak Doğan, Emre Taşdemir ve Kaan Kanak, A Milli takıma dönem dönem seçilerek başarılarının tesadüf olmadığını gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Bursaspor’a transfer olan Onur Atasayar, genç milli takımlarında sayısız kez forma şansı buldu. Oyuncunun, önümüzdeki yıllarda A Milli takımın formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.