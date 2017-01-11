HALKBANK, KUPA VOLEY'DE FİNALDE

2017 Kupa Voley yarı final maçında, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor’u 3-0 yenen Halkbank finale yükseldi.

Halkbank ANKARA: 3 - İstanbul B.Ş.: 0

Salon: Yeni Salon-Balıkesir

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yasin Okumuş

Halkbank ANKARA: Kemal Kayhan, Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Emre Batur, Ivan Milkovic, Dick Kooy, Hasan Yeşilbudak (L), Dejan Vincic

İstanbul B.Ş. Bld.: Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Lucas Rouzier, Nicolas Le Goff, Mert Matic, Arslan Ekşi, Mert Burak (L), William Price, Tomi Coskovic

Setler: 25-20, 28-26, 28-26

Süre: 1 saat 33 dakika (26, 36, 31)

2017 Kupa Voley yarı final maçında, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor’u 3-0 yenen Halkbank finale yükseldi. Başkent ekibi, final maçında yarın (12 Ocak, Perşembe) saat 19:00’da Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Müsabakanın ilk setin boyunca Halkbank sayı üstünlüğünü korudu. Etkili hücum ve iyi savunma yapan başkentliler setten 25-20 üstün ayrıldı.

İkinci setin özellikle son bölümlerinde Halkbank blok ve top karşılamada aksadı. Uzayan setterakip takım da aynı hataları yaptı. Vincic’in atağı seti 28-26 ile Halkbank’a getirdi: 2-0.

Üçüncü set başa baş bir mücadeleye sahne oldu. İki teknik molaya da Halkbank önde girdi. 16-12’de dört sayılık seri yakalayan İBB 16-16’da skoru eşitledi. Setin bundan sonraki bölümünde takımlar top karşılamada problem yaşadı. Ivan Miljkovic’in servis turunda arka arkaya iki sayı bulan Mavi-Beyazlı takım skoru 23-21’e getirdi. Skor 24-24, 25-25, 26-26’da eşitlendi. Coşkulu seyircisinin desteğini de arkasına alan Halkbank seti 28-26, maçı da 3-0 kazanarak finale yükseldi.

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