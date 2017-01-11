İLK FİNALİST FENERBAHÇE

Voleybolda Erkekler Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe, İnegöl Belediyesi'ni 3-1 yenerek finale yükseldi.
Fenerbahçe, Erkekler Kupa Voley'de ilk finalist oldu.
Voleybol: Erkekler Kupa Voley
- İnegöl Belediyesi: 1 - Fenerbahçe: 3
Salon: Balıkesir Yeni
Hakemler: Erdal Akıncı, Yavuz Akdemir
İnegöl Belediyespor: Ersin İbrahim Başaran, Gazmend, Caner Çicekoğlu, Klapwijk, Bahow, Mehmet Almaz (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Gökhan Çatal, Görkem Sertel, Ayhan Tunç)
Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Pajenk, Sket, Quesque, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Metehan Baş, Sabit Karaağaç)
Setler: 18-25, 21-25, 32-30, 24-26
Süre: 124 dakika (24, 29, 41, 30)