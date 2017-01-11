İlk finalist Fenerbahçe
﻿
Site İçi Arama
﻿

İLK FİNALİST FENERBAHÇE

İlk finalist Fenerbahçe

Fenerbahçe, İnegöl Belediyesi'ni 3-1 yenerek finale yükseldi.

383 Okunma

Voleybolda Erkekler Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe, İnegöl Belediyesi'ni 3-1 yenerek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Erkekler Kupa Voley'de ilk finalist oldu.

Voleybol: Erkekler Kupa Voley

- İnegöl Belediyesi: 1 - Fenerbahçe: 3

Salon: Balıkesir Yeni

Hakemler: Erdal Akıncı, Yavuz Akdemir

İnegöl Belediyespor: Ersin İbrahim Başaran, Gazmend, Caner Çicekoğlu, Klapwijk, Bahow, Mehmet Almaz (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Gökhan Çatal, Görkem Sertel, Ayhan Tunç)

Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Pajenk, Sket, Quesque, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Metehan Baş, Sabit Karaağaç)

Setler: 18-25, 21-25, 32-30, 24-26

Süre: 124 dakika (24, 29, 41, 30)

ETİKETLER #Fenerbahçe
Osmanlıspor'un yıldızı siftah yaptı!
Portekiz devine transfer oldu!
İngiliz devi, Kjaer için gözünü kararttı!
Passolig taraftar kartı en çok hangi takımda?
Emre Belözoğlu: "Kocaman ile Fenerbahçe'de çalışmak isterim"
Van Persie, Hollanda'ya gitti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿