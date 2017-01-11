Çaykur Rizespor'da transfer
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ÇAYKUR RİZESPOR'DA TRANSFER

Çaykur Rizespor'da transfer

Yeşil-mavili ekip, Bright Edomwonyi ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

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Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Çaykur Rizespor, Avusturya'nın Sturm Graz ekibinde forma giyen forvet oyuncusu Bright Edomwonyi ile 4,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Saffet Mete, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mete, bu doğrultuda Avusturya temsilcisiyle anlaşma sağlanmasının ardından, Nijeryalı forvet oyuncusuyla da yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirterek, "Sturm Graz takımıyla anlaşma sağlanmasının ardından oyuncuyu İstanbul'a getirdik. 22 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Edomwonyi, yapılan görüşmelerin ardından kendisini 4,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Oyuncumuz kısa süre içerisinde kampa katılacak." dedi.

Nijeryalı oyuncu, bu sezon lig ve kupada 18 maçta bin 419 dakika sahada kalırken 4 gol atma başarısı gösterdi.
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