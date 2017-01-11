Osmanlıspor'un yıldızı siftah yaptı!
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OSMANLISPOR'UN YILDIZI SİFTAH YAPTI!

Osmanlıspor'un yıldızı siftah yaptı!

14 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupsı öncesindeki son hazırlık maçına çıkan Senegal, Kongo ile karşı karşıya geldi.

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Kongo 0 - 2 Senegal

19' 0 - 1 Keita Balde

47' 0 - 2 Papa Alioune Ndiaye

14 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupsı öncesindeki son hazırlık maçına çıkan Senegal, Kongo ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow'un yedekler arasında yer aldığı, Osmanlısporlu Papa Alioune Ndiaye'nin 11'de başladığı maçın 19. dakikasında sahneye çıkan Laziolu Keita Balde, Senegal'i öne geçirdi ve ilk yarı da 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Senegal, 47. dakikada Ndiaye'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Osmanlıspor'un yıldızı milli takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Sow, maçın son bölümlerinde Saido Mane'nin yerine oyuna dahil olurken, Senegal sahadan 2-0 galip ayrıldı. NDiaye ise 90 dakika sahada kaldı.

 
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