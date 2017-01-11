Olcay Şahan, Trabzonspor'da
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OLCAY ŞAHAN, TRABZONSPOR'DA

Olcay Şahan, Trabzonspor'da

Bordo-mavili ekip, Beşiktaşlı oyuncu Olcay Şahan'la anlaştı.

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Trabzonspor Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Medjani transferleri sonrası özellikle Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği Olcay Şahan'la da anlaşma sağladı.

Olcay Şahan'ın 3,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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