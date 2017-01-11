Olcay Şahan, Trabzonspor'da

Trabzonspor Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Medjani transferleri sonrası özellikle Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği Olcay Şahan'la da anlaşma sağladı.
Olcay Şahan'ın 3,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Trabzonspor Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Medjani transferleri sonrası özellikle Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği Olcay Şahan'la da anlaşma sağladı.
Olcay Şahan'ın 3,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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