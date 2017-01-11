ANKARAGÜCÜ'NDE DEVRE ARASI HAREKETLİ GEÇTİ

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk yarıyı zirvede bitiren Ankaragücü’nde devre arası dönemi hareketli geçti.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk yarıyı zirvede bitiren Ankaragücü’nde devre arası dönemi hareketli geçti.

Oyuncular ile yollar ayrıldı

Ankaragücü’nde devre arası kampı öncesinde, Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in takım hakkında verdiği raporu dikkate alan yönetim kurulu, sezon başında takımın kaptanlığına getirilen stoper oyuncusu Adem Sağlam, sağ bek oyuncusu Orhan Evci ve Dardanelspor’da kiralanan Ahmet Yazar ile yolları ayırma kararı aldı.

Ankaragücü’nde ilk yarıda 15 maça çıkan ve devre arası kampın bir bölümde yer alan Kaleci Emrah Tuncel ile de yollar ayrıldı.

Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılan Orhan Evci Hacettepe’ye, Adem Sağlam Ofspor’a ve Ahmet Yazar geri Dardanelspor’a imza attı.

Antalya’da 4 hazırlık maçı

İkinci devre öncesi öncesinde kamp programı doğrultusunda Antalya’ya giden İsmet Taşdemir yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, orada 4 hazırlık maçı yaptı.

Ankaragücü , Antalya’da yapılan özel maçlarda, Ankara Demirspor ile 1-1, Keçiörengücü ile 1-1 ve Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, hazırlık kampının son karşılaşmasında, Hacettepe’ye 4-3’lük skorla mağlup oldu.

Onur Atasayar, Bursaspor’a gitti

Ankaragücü’nün istikrarlı sol beki Onur Atasayar’a Bursaspor talip oldu. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Bursaspor Başkanı Ali Ay arasında geçen transfer görüşmesinin ardından anlaşma sağlandı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Onur Atasayar, yaklaşık 1 milyon liralık bedel ile Bursaspor’a transfer oldu.

2013-14 sezonu öncesi A takımla maçlara çıkan 22 yaşındaki başarılı sol bek Onur, Ankaragücü formasıyla 72 karşılaşmaya çıktı ve bu müsabakalarda 4 gol kaydetti. Onur Atasayar, 13 yaşından beri Sarı-Lacivertli formayı giyiyordu.

Alacak krizi

Antalya’daki kampı bitiren Ankaragücü, Beştepe’de ilk antrenmanını yapacakken alacak krizi patlak verdi. Paralarını alamadığını iddia eden oyuncular, Aydınspor maçı öncesi ilk antrenmana çıkmadı. Kısa süren bu sorun, yönetimin devreye girmesi ile son buldu.

Ödeme yapıldı

Mehmet Yiğiner Başkanlığındaki Ankaragücü yönetimi, Onur Atasayar’dan gelen para ile oyuncuların peşinat ve maç başı ücretlerini ödedi. Sarı-Lacivertli yönetim kurulu, yaptığı açıklama ile toplam 174 bin 216 TL ödeme yapıldığını duyurdu.

Ankaragücü’nde paralarını alan oyuncular, hafta sonu deplasmanda oynanacak Aydınspor 1923 maçı öncesi ilk antrenmanını yaptı. İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan idmanda, teknik ve taktik çalışmalar yapıldı.

Yasağı kaldırma çalışmaları

Ankaragücü yönetiminin son yaptığı açıklamada, transfer yasağının kaldırılması ve yeni oyuncuların takıma kazandırılması adına çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başkent ekibinin yönetimi, devre arası transfer döneminin son günü olan 31 Ocak 2017 tarihine kadar transfer yasağını kaldırmak ve yeni isimlerle anlaşma yapmak için vakti bulunuyor. Transfer dönemi 4 Ocak 2017 tarihinde başlamıştı.