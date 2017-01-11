DENİZCİ'DEN SPORTİF DİREKTÖRLÜK AÇIKLAMASI!

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ali Kemal Denizci, bordo-mavili kulüpten sportif direktörlük konusunda teklif alıp almadığına Radyospor'da açıklık getirdi.

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ali Kemal Denizci, bordo-mavili kulüpten sportif direktörlük konusunda teklif alıp almadığına Radyospor'da açıklık getirdi.

Spor Kazanı adlı programda Özgür Sancarın sorularını cevaplayan deneyimli teknik adam, Trabzonsporu ve mevcut teknik direktörü Ersun Yanal'ı da eleştirdi.



İlk olarak sportif direktörlük teklifi alıp almadığına değinen Denizci, Konu uzun zamandır gündemde ama böyle bir teklif yok. Böyle bir teklif olmadığı için de kulüp bu hallerde. Önemli olan Trabzonsporun başarısıdır. Kötü gidişlerde şunu yaptık, bunu yaptık denmez. Şartların uyması lazım. Mustafa Reşit Akçayın dediği gibi, Trabzonspora Kurtuluş Savaşı lazım. Bence gerçekten bu gerekiyor. Trabzonsporda artık bir şey başarılamaz, yapılamaz diyen insanlar var. Bunları bir araya toplamak lazım. Sadece ekonomik ve futbol olarak değil sevgi olarak da Trabzonspor kaybolmuş durumda. Bunları düşünerek bir şeyler yapmak lazım. diye konuştu.



Sportif direktörlükte ipleri ele almak gerekir



Bordo-mavili kulüpte önceki dönemlerde ciddi hatalar yapıldığını savunan 66 yaşındaki çalıştırıcı, Çok büyük hatalar yapıldı. Bu hataları yapmamak gerek. Oraya geldiğimizde yani sportif direktör olduğunuzda tüm ipleri elinize alabilmeniz gerekir. Sadece transfer değil, kulübü ilgilendirecek konularda da sorumluluk sahibi olmak gerek. Taraftarları ve önemli isimleri Trabzonspora sevdirmenin bir planı olması gerekir. Bana seminerde, kalenin enini, boyunu sormuşlardı. Ben ise Kalenin enini boyunu bilmem ama topun içeri nasıl atıldığını bilirim dedim. Bu işleri böyle görmek lazım. Ersun hoca çok iyiyiz ama topu içeri atamıyoruz dedi. Bu transferlere ne gerek vardı? Bir golcüye ihtiyaç vardı. Mehmet Ekici de giderse, karşılığında ileriye dönük isimleri almak gerekirdi. Rodallega mesela bilenen farklı bir futbolcu. Daha önce yapılan yanlışları tekrar etmeye gerek yok. Hedefin ne? Bu yıl o yıl olacak deniliyor. Bunlardan bir kere Trabzonsporu arındırmak gerek. Kulüp iflasın içine gidiyor. Göz boyamanın anlamı yok.  dedi.



Rodallega alınırsa çok faydalı olabilir



Öte yandan Carl Medjaninin takıma katılmasını değerlendiren Denizci,Bu futbolcunun 31 yaşında olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kişi seni icraya vermiş. Teknik kapasitesi yüksek değil ama savaşan bir futbolcuydu. Bilinen bir futbolcu. Sende yararlı olmuş. Ama göndermişsin. Böyle hataları hep biz yapıyoruz. Volkan Şeni, Yasini kovarak gönderdik. Geriye dönüp baktığımızda çok büyük hatalar oldu. En popüler isimler kovularak gönderildi. Bana göre de yararlı olacaktır. Rodallega da iyi bir santrafor. Tapusunu aldıysan çok faydalı olabilir. Trabzonsporun, Mustafa Akçayın dediği gibi Kurtuluş Savaşına ihtiyacı var. Hatalardan vazgeçilirse Trabzonspor toparlanabilir. diyerek konuşmasını tamamladı.