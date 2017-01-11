Erhan Şentürk: "Aydın'dan lider dönmek istiyoruz"
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ERHAN ŞENTÜRK: "AYDIN'DAN LİDER DÖNMEK İSTİYORUZ"

Erhan Şentürk: "Aydın'dan lider dönmek istiyoruz"

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarı öncesi Ankaragücü’nde Kaptan Erhan Şentürk, yaptığı açıklama ile son günlerde ortaya çıkan söylentilere açıklık getirmeye çalıştı.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarı öncesi Ankaragücü’nde Kaptan Erhan Şentürk, yaptığı açıklama ile son günlerde ortaya çıkan söylentilere açıklık getirmeye çalıştı.

Takımı dışarıdan yıpratmaya çalışan kişilerin olabileceğini belirten başarılı orta saha oyuncu Erhan Şentürk, bu kişilere kulak asmamak gerektiğini söyledi.

27 yaşındaki oyuncunun açıklaması şu şekilde:

“Sevgili Ankaragücü taraftarı, 2 gündür çeşitli söylentilerden dolayı takım kaptanı olarak bir açıklama yapma gereği duydum. Yönetim ve futbolcular arasında hiçbir problem yoktur. İdmanlarımıza çıkıyoruz. Aklımızda sadece Aydınspor maçı var. Lider gittiğimiz deplasmandan  galip gelerek İnşallah lider dönmek istiyoruz. Takımı dışarıdan yıpratmaya çalışanlara kulak asmayın. Sadece bizi destekleyip bol bol dua edin. Yolun sonu İnşallah şampiyonlukla bitecek. Saygılar.”

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